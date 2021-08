Jhon Murillo: «Temos de continuar a ser fortes em casa»

O extremo Jhon Murillo fez esta sexta-feira uma antevisão ao duelo com o Portimonense, a contar para a 3ª jornada da Liga Bwin, e mencionou a diferença de experiência entre os dois plantéis, bem como a vontade de voltar a vencer em casa, à imagem do que fizeram frente ao Santa Clara na jornada inaugural.





Apesar da derrota diante do Vizela na jornada anterior, Murillo está satisfeito com o arranque da época do Tondela. "Saímos do jogo anterior com um sabor amargo, porque podíamos ter feito um pouco mais, pelo menos não perder o encontro, porque tivemos várias ocasiões para marcar. Foi uma pena termos sofrido o 2-1 no final, mas é um momento de aprendizagem", referiu o atacante, antes de elogiar os jogadores contratados: "Chegaram jogadores com muita qualidade e isso também me está a ajudar neste início de época. Sinto-me bastante confortável, tive um bom início e fica apenas a faltar o golo".



O Tondela recebe o Portimonense no domingo, no Estádio João Cardoso.

"Portimonense é uma equipa que conhecemos bem. A maioria do plantel vem do ano passado e acho que vai ser um bom encontro. O Tondela tem muitos jogadores novos e jovens, mas vamos jogar em casa e, com o apoio do público, temos de continuar a ser fortes em casa, para assegurar o mais rápido a permanência", afirmou o venezuelano.