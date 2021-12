João Pedro: «Acabámos com cãibras»

O médio João Pedro mostrou-se resignado com o desaire, mas fez a defesa dos beirões com as limitações em função do período de isolamento que apenas abriram espaço para um par de treinos antes do jogo.

"Podem dizer o que quiserem, mas tivemos apenas dois dias para preparar este jogo, pelo que foi normal a quebra física", desabafou João Pedro, salientando ainda que "a derrota não está em questão, mas o resultado é exagerado": "Não digo que fosse adiado uma semana, mas um ou dois dias para aumentarmos os índices físicos. Acabámos todos com as meias em baixo e com cãibras".

Pelo lado dos minhotos, o extremo Marcus Edwards desvalorizou os 2 golos da sua autoria em detrimento do "espírito que todos mostraram para voltar ao jogo e vencer".