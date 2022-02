João Pedro diz que FC Porto é o mais difícil de defrontar em Portugal: «Fico exausto contra eles»

João Pedro participou no podcast 'Vai a Jogo' da Solverde.pt, no qual revelou que, para si, o FC Porto é "a equipa mais difícil de defrontar" em Portugal."Fico exausto nos jogos contra o FC Porto, eles são muito intensos e o Uribe e o Vitinha são impressionantes na pressão", assumiu o médio e capitão do Tondela, clube ao qual chegou em 2019, após um "período muito mau" na Grécia."[Tondela é] um clube a que vou estar sempre muito agradecido porque me deu a mão numa altura muito difícil", frisou, tendo ainda revelado que, ao cabo de quatro épocas, já tem "não uma, mas pelo menos três costelas beirãs".O atual melhor marcador do Tondela na Liga Bwin, com sete golos, recordou ainda a passagem de Natxo González pelo Tondela, um treinador que "explicou muito bem como me devia mover em campo e a que movimentos devia estar atento".Numa conversa que durou uma hora, João Pedro não escondeu que é "vitoriano assumido", já que se formou no V. Guimarães, e confessou ter crescido a seguir as pisadas de jogadores internacionais como Iniesta, Gerrard e Lampard, até passar a um internacional português: "Depois aprendei a apreciar também o André André."João Pedro lembrou ainda o tempo em que viveu na Grécia e representou o Apollon Smyrnis, clube ao qual apontou o dedo."Basta viver três semanas lá e percebe-se porque é que o país está como está. Faltam muito à palavra. Marcavam a instalação da internet para o dia 1 e apareciam dia 27. Cheguei lá e não conseguia alugar uma casa, porque estavam sempre com desculpas e a cancelar. O clube também não ajudava nada - quando cheguei tive de dormir num hotel e éramos três numa cama de solteiro", afirmou.