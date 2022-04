João Pedro e a importante "mini pré-época" do Tondela

João Pedro, um dos capitães do Tondela, frisou a importância da paragem do campeonato para o plantel do Tondela adaptar-se melhor às ideias do técnico Nuno Campos, que assumiu o comando no passado dia 16.

"Foi uma mini pré-época. Só foi pena não termos tido o plantel todo, mas os que estiveram trabalharam muito bem e com um espírito positivo. A semana correu bem e agora é pensar no Marítimo", disse, aos canais do clube. O Tondela, entretanto, já tem quase todos os internacionais de regresso aos treinos, à exceção do guarda-redes Babacar Niasse, que ainda não voltou após ter representado a Mauritânia.

Sobre a visita aos insulares, a meta é clara. "As viagens à Madeira são sempre complicadas, por tudo o que envolve, mas vamos lá para pontuar, precisamos de pontos", apontou o médio João Pedro.