João Pedro e a vitória do Benfica: «A qualidade sempre esteve lá»

João Pedro, médio do Tondela, assumiu a desilusão pela derrota na receção ao Benfica , mas vinca que, apesar do mau momento que o adversário vinha a passar, o talento do plantel de Veríssimo é enorme."Sabíamos da qualidade do Benfica, ela esteve sempre lá. Vimos uma janela de oportunidade, mas a qualidade individual fez a diferença. Marcaram dois grandes golos na primeira parte. Fizemos de tudo, tivemos várias oportunidades para fazer golo, a primeira é logo nossa, mas perdemos e é preciso levantar a cabeça. Mesmo com 2-0 no intervalo, falámos que se fizessemos um golo íamos criar desconfiança no Benfica, mas não conseguimos. Sofremos um golo que acaba por matar o jogo. Marcámos depois a acabar para amenizar o resultado. Merecíamos pelo menos um golo", vincou o jogador, tendo abordado uma lacuna da equipa beirã: "É fulcral sofrer menos golos, sobretudo para uma equipa que está na luta pela permanência. É fulcral deixar baliza a zero vários jogos. E isso é trabalho de equipa, não é só a defesa que tem responsabilidade".