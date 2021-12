João Pedro e as contrariedades durante o isolamento: «Fazer das dificuldades forças»

O plantel do Tondela está a cumprir isolamento profiláctico por causa do surto de Covid-19 diagnosticado ainda antes da visita a Alvalade e cuja primeira consequência ditou o adiamento da receção ao Moreirense.Dano colateral que impede os treinos no relvado até ao dia 8 de dezembro, mas que o capitão João Pedro garante não ter reflexos no comportamento do grupo, pese embora admita o contexto desconfortável em que todos os jogadores estão envolvidos."Não é a primeira vez que nos acontece uma situação do género e não é agradável, mas não podemos fazer nada. Temos de nos adaptar", desabafou o médio ao podcast auriverde, para logo de seguida deixar uma perspectiva de como estão a decorrer os trabalhos: "Já temos todo o material necessário em casa, como bicicletas estáticas e pesos e estamos a fazer treinos bidiários via Zoom. Na perspectiva física está tudo salvaguardado, menos o contacto físico inerente ao futebol".Limitação, ainda assim, que João Pedro garante ser insuficiente para quebrar a dinâmica que os beirões querem continuar a patentear no campeonato."As nossas bases são sólidas. Voltaremos ao relvado da mesma forma, com personalidade e espírito de grupo, pelo que temos de fazer das dificuldades forças, porque não deixaremos de ser o que temos sido. Continuaremos a trabalhar ao mais alto nível, com a mesma entrega e vontade de praticar um futebol agradável", vincou.