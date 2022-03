João Pedro e o jogo com o Mafra: «Sabemos que é uma oportunidade única»

Apesar do momento menos positivo que vive no campeonato, o Tondela prepara agora a primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal, frente ao Mafra. Na antevisão da partida, João Pedro começou por descrever a tranquilidade com que a equipa encara este desafio."Estamos a viver estes dias com normalidade, embora saibamos que é uma oportunidade única para chegarmos a uma final. São dois jogos, mas a equipa está tranquila e a trabalhar normalmente, não mudamos as nossas rotinas", referiu.Apelando ao apoio dos adeptos, o médio explicou ainda qual tem sido o seu papel enquanto capitão de equipa neste fase: "Tenho deixado uma mensagem de confiança no sentido de acreditarmos em nós próprios. Somos nós que temos de dar a volta a isto [fase menos boa no campeonato], se tivermos confiança no nosso trabalho, as coisas vão mudar mais cedo ou tarde. Este jogo da Taça pode deixar-nos com a moral em alta, mas sabemos que vamos defrontar um Mafra que eliminou o Portimonense com muito mérito. Não vai ser fácil".O entusiasmo provocado pela Taça é grande, mas João Pedro foi perentório quanto ao principal objetivo dos beirões. "Já me imaginei no Jamor, mas preocupa-me mais deixar o Tondela na 1ª Liga", rematou.