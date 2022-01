João Pedro e Ruben Fonseca estão infetados com Covid-19 e falham o Santa Clara

João Pedro e Ruben Fonseca estão infetados com Covid-19 e vão falhar a partida da próxima jornada do campeonato, nos Açores, diante do Santa Clara. Estes dois jogadores já tinham falhado o duelo da Taça de Portugal, com o Rio Ave, uma vez que os resultados positivos foram conhecidos na véspera desse compromisso.Além dos dois jogadores, também os adjuntos Joshe Viela e Sergio Villacampa estão infetados e em isolamento, sendo que o primeiro testou positivo no passado dia 7. Além destes elementos, o Tondela não conta com Muratore, que, nem com os lesionados Jota e Iker Undabarrena.