João Pedro: «O que vamos mostrar ainda não vai ser o nosso produto final»

Com a estreia na Liga Bwin a aproximar-se, o médio João Pedro fez uma antevisão ao encontro com o Santa Clara, marcado para domingo, reforçando a vontade de entrar, pela primeira vez, a vencer no campeonato, mas reconhecendo que a equipa ainda está longe do seu potencial.





"O objetivo passa mesmo por quebrar essa malapata de nunca termos entrado a ganhar no campeonato, mas sabemos que não é como começa, mas sim como acaba que interessa. Queremos começar bem, mas queremos acabar, jogo a jogo, ainda melhor", começou por dizer o camisola 8. "Vamos com ambição de ganhar os três pontos, mas com a noção de que o plantel ainda não está fechado e que aquilo que vamos mostrar não vai ser o nosso produto final, porque ainda vamos evoluir muito mais."Sobre formação açoriana, João Pedro destacou as poucas mudanças no plantel orientado por Daniel Ramos. "O Santa Clara tem uma boa equipa. Teve poucas saídas, o que é vantajoso. Além da qualidade que lhe é reconhecida e de estar a jogar na Europa, é uma equipa bem estruturada e bem orientada, com muitos bons jogadores. Vai ser um jogo difícil", referiu.O jogador de 28 anos aplaudiu ainda o regresso dos adeptos às bancadas, falando em "mais uma conquista".