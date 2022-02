João Pedro recorda treinos com Ibrahimovic: «Cada gémeo dele é maior que uma coxa minha»

João Pedro representa o Tondela desde 2018/19, mas antes de ingressar no clube beirão o médio teve uma curta passagem pelos Estados Unidos e pelos LA Galaxy, para onde se mudou em 2017. No emblema da MLS, onde esteve época e meia, o jogador, de 28 anos, partilhou balneário com Zlatan Ibrahimovic, internacional sueco que o surpreendeu."É um jogador impressionante. Cada gémeo dele é maior que uma coxa minha. Tem dois metros, mas tem uma elasticidade e uma técnica incríveis", contou, no podcast 'Vai a Jogo' da Solverde.pt, revelando também como era a relação do grupo com o avançado: "Todos os jogadores ouviam o treinador e seguiam as indicações, menos o Rei Zlatan. Claro que se o treinador dissesse que queria que fossemos para a esquerda e ele quisesse que fossemos para a direita, íamos todos para a direita."O capitão do Tondela disse ainda ver margem de progressão no futebol norte-americano e deu um exemplo. "Em poucos anos vai ser uma liga de topo mundial. Devíamos olhar mais para o trabalho que eles fazem, têm sempre estádios cheios e competitividade, enquanto o Belenenses SAD só consegue levar dois adeptos a Moreira de Cónegos", frisou.