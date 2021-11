Jogadores do Tondela que viajaram até Alvalade estão em isolamento: falham jogo com o Moreirense

Todos os jogadores que viajaram na comitiva do Tondela para defrontar o Sporting, no domingo, foram colocados em isolamento durante 10 dias e vão falhar o próximo encontro dos beirões, diante do Moreirense (marcado para sábado).Esta situação surge na sequência do teste positivo à Covid-19 (na variante Ómicron) de Pedro Trigueira , detetado nos testes feitos esta segunda-feira. Ao todo são 18 jogadores que ficam indisponíveis, incluindo o já citado Trigueira.