Joshe Viela quer surpreender em Alvalade: «Vamos tentar mostrar a nossa melhor versão»

O Tondela desloca-se este domingo (18 horas) a Alvalade para defrontar o Sporting sem Pako Ayestarán na comitiva por estar, mas este contratempo não retira a ambição da equipa em surpreender o adversário. Joshe Viela será o substituto no banco de suplentes e foi quem esteve na conferência de imprensa para falar sobre o duelo com os campeões nacionais e do qual antevê dificuldades."Esperamos um jogo muito difícil frente ao atual campeão. Esta semana conseguiu o apuramento para os oitavos da Champions, tem apenas duas derrotas e ambas na Champions, jogam em sua casa e vêm de dez vitórias consecutivas. Será muito difícil, mas Tondela também está num bom momento. Acreditamos nas nossas capacidades e esperamos ser uma equipa competitiva que vai trabalhar forte para conseguir um bom resultado.""Estas equipas estão habituadas a participar em mais do que uma competição. Têm grandes plantéis, grandes jogadores, uma capacidade psicológica para ultrapassar as adversidades e dar a resposta que o jogo seguinte exige.""Conhecemos as ideias do Pako, pois já são muitas horas de treinos. Vamos aproveitar as últimas sessões de treino antes do jogo. São dois anos do Pako a trabalhar neste clube, temos um conhecimento grande das suas ideias e vamo-nos apoiar entre todos para ir buscar as ideias dele.""Devemos estar confiantes nas nossas capacidades, temos pontos fortes e algumas debilidades, mas vamos tentar mostrar a nossa melhor versão no ataque e na defesa."