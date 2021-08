Jota: «A pré-época foi difícil, mas estamos a assimilar as ideias do treinador»

Jota, defesa-central de 21 anos, foi um dos convidados do 'Podcast Auriverde' e, apesar de assumir que a pré-época do Tondela teve alguns percalços, mostra-se confiante para a época 2021/22.





"Foi uma pré-época difícil, houve vezes que treinámos com oito/nove jogadores. Apesar disso, respondemos da melhor forma e estamos a tentar assimilar as ideias do mister. Penso que estamos a evoluir, o jogo com Gil Vicente teve coisas positivas e estamos focados no arranque do campeonato", começou por referir o jovem, que abordou ainda a chegada de Eduardo Quaresma ao clube:"O Eduardo é mais novo do que eu dois anos, mas sinto que ele tem muito do que aprendeu no Sporting. A idade não siginifica nada, a qualidade é o mais importante. Vamos aprender um com o outro".A cumprir a sua quarta época no clube, o jovem mostra-se satisfeito com o crescimento que tem tido nos últimos anos. "Tenho evoluído muito desde que estou cá e sinto-me bem em Tondela. Há coisas que vamos aprendendo com os jogadores mais velhos e eu tento beber sempre dos meus colegas de posição. Estou mais maduro e estou a tentar evitar os erros do passado", rematou.