Jota assume fase emocional conturbada devido à lesão: «Ainda agora é difícil»

O central Jota, de 21 anos, arrancou a época com o estatuto de titular no Tondela, mas foi operado há dois meses em função da rotura total do ligamento cruzado anterior do joelho direito , contraída na 5.ª jornada frente ao Estoril, e assume que está a atravessar um momento emocional conturbado."Foi o pior dia da minha vida. Cheguei a pensar que nunca mais ia dobrar o joelho como antigamente", desabafou o defesa à comunicação dos beirões, para logo de seguida dar expressão à necessidade de motivação que a recuperação implica: "Senti logo que era grave porque o joelho estalou. Foi muito difícil, principalmente por tudo o que estava a acontecer comigo e com a minha vida e ainda agora é difícil".