Jota dá passo em frente e já trabalha no relvado

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Jota (@joao4goncalves)

O central Jota deu um passo em frente no processo de recuperação de uma lesão grave e já subiu ao relvado do Estádio João Cardoso para fazer algum trabalho específico.Uma boa notícia para o jovem jogador, de 21 anos, que contraiu uma rotura do ligamento cruzado do joelho direito no encontro com o Estoril, a 13 de setembro passado."Desafia os teus limites mas não limites os teus desafios.Cada vez mais perto de fazer o que mais amo!", escreveu Jota numa publicação nas suas redes sociais, acompanhadas de fotografias que comprovam a sua subida ao relvado.