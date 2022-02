Jota relembra fase inicial da recuperação: «Foi como reaprender a andar»

Jota Gonçalves atravessava um bom momento no início desta época, com seis jogos ao serviço do Tondela e uma convocatória para a Seleção Nacional sub-21. Mas tudo mudou quando contraiu uma rotura total do ligamento cruzado anterior do joelho direito no jogo contra o Estoril, em setembro O jovem de 21 anos revela agora que apesar do caminho já feito, a recuperação ainda está longe de estar concluída. Por esta altura, Jota faz trabalho de ginásio e de fisioterapia."Na altura, em tom de brincadeira, eu e o meu irmão dissemos que eu ia reaprender a andar com a minha sobrinha que tinha acabado de nascer", confessa o jogador aos meios do clube, ele que ainda estará afastado dos relvados durante algum tempo: "Evito olhar [para o relvado] (…). É aquele sentimento de querer estar lá dentro e ajudar a equipa também. (…) É muito difícil saber que ainda me faltam muitos meses pela frente."