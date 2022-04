Jota renovou até 2024 com o Tondela

O Tondela oficializou a renovação de contrato com Jota Gonçalves até 2024. Voto de confiança que jovem central, de 21 anos, encara com uma "responsabilidade acrescida", pese embora tenha sido perentório a assumir que "o processo de renovação acabou por ser fácil e rápido de definir"."Estou muito feliz com esta renovação porque o Tondela sempre foi um clube que me deu as condições para crescer, evoluir e acreditou sempre muito em mim desde os juniores, ainda no processo de formação. Deram-me sempre as condições que eu necessitei, principalmente esta época, que, devido à lesão, tem sido muito difícil, mas demonstraram muito querer ficar e renovar comigo", salientou Jota à comunicação do Tondela.Recorde-se que Jota arrancou a época a titular, mas encontra-se afastado da competição desde Setembro do ano passado devido a lesão. Adversidade, contudo, que a promessa dos beirões espera começar a colmatar muito em breve com a experiência acumulada ao longo de todo o processo de recuperação."Sem dúvida que esta renovação dá-me mais responsabilidade porque acabo por ser um dos jogadores que está há mais tempo no clube e que consegue passar aos restantes os valores do Tondela e do que é ser Tondela. Por isso mesmo quero continuar a escrever a minha história no clube", vincou Jota.