Jovens do Sporting reagem à mudança de Eduardo Quaresma para Tondela

O Sporting e o Tondela oficializaram esta terça-feira a chegada por empréstimo de Eduardo Quaresma aos beirões e as reações dos agora antigos colegas de equipa do jovem defesa-central não se fizeram esperar, sobretudo dos jovens leões que fizeram a formação ao lado do novo reforço dos tondelenses.





"Brilha, meu irmão", escreveu o avançado Tiago Tomás no Instagram, mensagem semelhante à deixada pelo central Gonçalo Inácio: "Vai dar, irmão. Sempre contigo". Também o lateral-esquerdo Nuno Mendes não deixou passar em claro o momento: "Vai com tudo, irmão. Sempre a torcer por ti".À procura de jogar com maior regularidade, o defesa-central de 19 anos é o quarto reforço do Tondela para a nova época, que contava apenas com duas opções para o centro da defesa: Jota Gonçalves e Manu Hernando, este último ainda a recuperar de lesão.