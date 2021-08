Juan Boselli oficializado no Tondela

O Tondela confirmou esta segunda-feira, tal como Record tinha avançado, a contratação de Juan Boselli, avançado uruguaio, que assinou um contrato válido até junho de 2023.





Nas primeiras declarações enquanto jogador dos beirões, o jogador de 21 anos mostrou-se pronto para o novo desafio. "Venho para ajudar a equipa no que for necessário, da minha parte a raça, a força e a energia estarão sempre presentes. Sei que o Tondela é uma equipa com uma ideia de jogo muito positiva e clara, vou dar tudo para poder ajudar nos seus objetivos", referiu aos canais do clube.Sobre si, Boselli afirmou ser "um jogador que pode atuar em várias posições, com uma boa visão, técnica e uma boa qualidade de jogo".Internacional sub-20 pelo Uruguai, com participações nos Mundiais de 2017 e 2019 do escalão, o jogador já representou Defensor Sporting, do Uruguai, CF Peralada, de Espanha, América Mineiro e Athletico Paranaense, do Brasil. O avançado, que também pode atuar como extremo esquerdo, esteve emprestado à equipa B do Cádiz na época passada, tendo realizado 17 encontros e apontado um golo.No Tondela, Juan Boselli vai lutar por um lugar na frente de ataque com Daniel dos Anjos e Dadashov.