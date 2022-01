Juan Boselli testa positivo e é baixa de última hora frente ao Moreirense

A mais recente atualização do boletim clínico do Tondela revelou mais um caso de Covid-19 no plantel. Desta vez, o infortúnio calhou a Juan Boselli, extremo uruguaio que testou positivo na ronda de testes realizada antes do jogo desta segunda-feira, frente ao Moreirense.Boselli acaba por ser uma baixa importante, uma vez que seria um substituto natural de Jhon Murillo, o venezuelano que estará de saída para o Atlético San Luis do México e já não deverá jogar contra os cónegos.Assim, sobem para cinco o número de jogadores em isolamento devido à Covid-19 no Tondela, com o Uruguaio a juntar-se a Tiago Almeida, Telmo Arcanjo, Tiago Dantas e Eduardo Quaresma.