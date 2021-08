Khacef convocado pela Argélia

O selecionador Djamel Belmadi anunciou esta sexta-feira a lista de convocados da Argélia para os próximos dois jogos de apuramento para o Mundial do Qatar, com a Khacef, lateral-esquerdo do Tondela, a ser o único representante de clubes portugueses incluído na convocatória.





Esta é a segunda vez que o argelino é convocado para representar o seu país, depois de já ter sido chamado em março para participar na jornada dupla de apuramento para a CAN. Na altura, Khacef somou a primeira e única internacionalização até ao momento, tendo sido suplente utilizado na vitória por 5-0 frente ao Botsuana.Com a chamada de Khacef, sobem para seis o número de jogadores do Tondela convocados para os compromissos das seleções das próximas semanas. Telmo Arcanjo, por Cabo Verde, Jhon Murillo, pela Venezuela, Eduardo Quaresma, Jota e Tiago Dantas, para os sub-21 nacionais, também foram chamados.