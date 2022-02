Khacef tem via aberta para voltar ao onze do Tondela

O Tondela terá de entrar em campo diante do Estoril com pelo menos uma novidade no onze. É que o lateral-esquerdo Neto Borges foi expulso diante do Benfica, o que obriga o técnico Pako Ayestarán a mexer nessa posição, abrindo-se a via para o regresso de Khacef à titularidade dos beirões.De regresso ao lote de disponíveis estão Sagnan, Pedro Augusto e Rafael Barbosa, que estiveram castigados e falharam a receção aos encarnados. Também Tiago Dantas pode voltar à ação no Estoril, ele que tinha falhado o último jogo por estar no Tondela emprestado pelo Benfica.Refira-se que Dadashov voltou a jogar frente às águias, pelo que Jota é o único jogador ainda com problemas físicos.