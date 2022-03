Lesão muscular trava Daniel dos Anjos

O avançado Daniel dos Anjos sofreu uma lesão muscular no isquio-tibial esquerdo durante a receção ao Arouca e estará sujeito a uma paragem que nunca será inferior a duas semanas. O jogador, recorde-se, teve de ser substituído logo aos 8 minutos do encontro realizado no passado sábado.Contrariedade para o técnico Nuno Campos gerir durante a interrupção do campeonato, dado que Daniel dos Anjos está limitado a fisioterapia e tratamento.