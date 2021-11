Mais dois jogadores do Tondela com Covid-19 falham jogo com o Sporting

Sobe para três o número de jogadores indisponíveis no plantel do Tondela para o jogo com o Sporting, devido à Covid-19, sendo que o treinador Pako Ayestarán, igualmente infetado, não vai estar no banco dos beirões em Alvalade.





Depois de Salvador Agra ter anunciado, nas redes sociais, que havia testado positivo, o clube beirão comunicou através do site oficial que Manu Hernando e Babacar Niasse também estão infetados e falham o duelo com o Sporting, marcado para as 18 horas de domingo.