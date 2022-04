Manu Hernando e a derrota diante do Sporting: «Sabíamos que seria difícil»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Manu Hernando marcou ao Sporting mas não evitou a derrota do Tondela. "Era um jogo muito difícil para nós. É uma das melhores equipas da Liga e sabíamos que seria difícil. Tentámos e até tivemos os nossos momentos, mas não marcámos quando estávamos melhor. No final marcámos um golo, mas não serviu de muito", afirmou o defesa espanhol, à Sport TV.





"Na primeira parte também estávamos bem, mas na segunda, com o 2-0, eles baixaram o ritmo. Teríamos de aproveitar as duas ou três oportudiades que tivemos com 2-0", acrescentou.

Confrontado com as contas da permanência, Manu Hernando assumiu que o próximo jogo, contra o Moreirense, "não é decisivo mas é muito importante". "Cada jogo são três pontos muito importantes. Vamos tentar ganhar. A confiança nunca vai faltar. Passámos por momentos difíceis, mas penso que agora estamos num bom momento. Sabemos que podemos e que vamos conseguir", concluiu.