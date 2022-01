Manu Hernando e o golo decisivo frente ao Moreirense: «Oxalá venham mais»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Manu Hernando foi o herói do jogo, ao fazer o golo da vitória do Tondela e estreando-se a marcar com a camisola da equipa beirã.





"É o golo mais importante que já marquei. Sonha-se sempre marcar um golo da vitória, ainda por cima nos últimos minutos. Oxalá venham mais", afirmou, na flash interview. O central espanhol, de 23 anos, enalteceu ainda resposta da equipa às várias ausências e o regresso aos triunfos: "Queríamos começar o ano com boas sensações e nada melhor do que uma vitória para devolver a confiança perdida. Que seja o regresso dos bons jogos e dos pontos".

No Moreirense, Fábio Pacheco, jogador da história dos cónegos com mais jogos (98) na 1ª Liga, lamentou desaire: "Saímos tristes. Fomos superiores na maior parte do jogo e eles foram mais felizes".