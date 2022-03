Manu Hernando feliz por ajudar o Tondela com golos

Titular indiscutível para Pako Ayestarán no centro da defesa, Manu Hernando tem paulatinamente começado a demonstrar o seu melhor futebol, apesar do registo defensivo do Tondela estar bastante longe do desejado. Além do papel na defesa, o espanhol tem igualmente demonstrado uma veia goleadora, tendo marcado nos últimos dois jogos e chegado aos quatro na temporada."Conseguir golos, para qualquer jogador, seja defesa ou avançado, dá sempre confiança e tenho de aproveitar este momento para ajudar a equipa. A minha prioridade é defender, mas se quando for à frente conseguir marcar, melhor ainda", afirmou o jogador de 23 anos aos meios do clube.Consciente da importância de todos os encontros nesta fase da época, o central formado no Real Madrid lamentou o empate frente à Belenenses SAD e garantiu que a equipa vai tentar ganhar no Dragão, apesar de reconhecer que será uma missão muito difícil. "A equipa sabe que entramos na fase mais importante da época. Não podemos baixar os braços. Confiamos todos uns nos outros. Na ultima partida não conseguimos os três pontos que queríamos e agora temos de nos focar no FC Porto. Será um jogo complicado, um dos mais difíceis da temporada. A equipa acredita e vamos tentar ganhar o jogo, é uma equipa que tem uma baixa probabilidade de perder, mas nós precisamos de ganhar e vamos dar tudo por isso", sublinhou.O Tondela defronta o FC Porto este domingo, pelas 18 horas.