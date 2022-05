Mário González e a final da Taça de Portugal: «Será difícil o Tondela ganhar, mas a possibilidade existe»

Uma das figuras da temporada passada do Tondela, Mário González, emprestado pelo Sp. Braga ao Tenerife, mantém-se atento ao dia-a-dia do clube beirão. Em declarações à plataforma Soccer HUB, o avançado espanhol comentou a presença dos beirões na final da Taça de Portugal.

“O Tondela teve uma campanha incrível. Talvez tenham tido um pouco de sorte nos clubes que enfrentaram, mas conseguiram derrotá-los e alcançar uma final histórica. Todos sabemos que é difícil [eles ganharem], mas a possibilidade existe. Vamos ver se eles são capazes de o conseguir”, afirmou.

Na mesma entrevista, Mário González recordou também a chegada ao Tondela, por empréstimo do Villarreal. “Tinha várias propostas na mesa e aceitei a do Tondela. Inicialmente, não estava muito convencido, mas depois de falar com a minha família e agentes, pensamos que seria uma boa opção”, explicou, antes de continuar: “Um dos fatores que me chamou à atenção foi a visibilidade da Liga. A Liga portuguesa é muito popular em todo o mundo. Foi um dos aspetos que me fez preferir ir para a primeira divisão de Portugal em vez da segunda divisão de Espanha”.