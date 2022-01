Muratore ausente do Tondela desde outubro devido a problemas de saúde

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por SM38 (@simonemuratore)

Simone Muratore, médio que reforçou o Tondela no defeso por empréstimo da Atalanta, não compete desde 16 de outubro (Camacha, para a Taça de Portugal), não tendo nunca o Tondela esclarecido totalmente a razão da sua ausência. O jogador fez, esta tarde, uma publicação na rede social Instagram onde admitiu "problemas de saúde", ainda que não tenha entrado em mais detalhes."Estive ausente por problemas de saúde. Não foi fácil, mas a força que me diferencia vai-me fazer voltar à melhor forma em breve", apontou, agradecendo o apoio da família, do agente, da Atalanta e respetivo departamento médico, do Tondela, da Juventus (onde se formou e jogou até 2019/20) pelo apoio e pelas mensagens de incentivo que lhe foram endereçadas. "Com certeza voltarei mais forte do que antes", rematou Muratore, que se encontra em Itália.