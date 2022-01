Murillo apontado à Liga mexicana

Figura importante do Tondela, Jhon Murillo está a ser apontado pela imprensa venezuelana a uma transferência para o Atlético San Luis, formação que atua na primeira divisão do futebol mexicano.O extremo de 26 anos está a cumprir a sexta temporada nos beirões, a quarta desde que assinou em definitivo com o clube, após ter realizado duas épocas em Tondela por empréstimo do Benfica, clube que lhe abriu a porta do futebol português.