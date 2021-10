Murillo convicto: «O Tondela vai lutar pelas provas europeias muito em breve»

Jhon Murillo deu uma entrevista à agência EFE dias depois de se ter tornado no jogador do Tondela com mais partidas disputadas na 1.ª Liga, destronando Cláudio Ramos. "Já fiz 151 jogos na 1.ª Liga, algo que nunca imaginei, é um orgulho", apontou o venezuelano, de 25 anos, que já pertenceu aos quadros do Benfica.





Registo importante ao serviço de um Tondela que "durante estes anos continuou sempre na 1.ª Liga". "A cada época, o Tondela tem melhorado muito como clube, tal como o nível dos jogadores que chegam. Muito em breve vai estar a lutar pelas competições europeias. A qualidade dos jogadores aumenta cada vez mais", referiu Jhon Murillo, que abordou ainda as perspetivas pessoais."Primeiro, quero terminar bem esta época, que é o meu último ano de contrato. O Tondela é um clube que luta por não descer e eu quero ir para um clube que esteja na luta pelos lugares europeus. Mas agora estou focado no Tondela", disse, antes de ter admitido que recebeu propostas que acabaram por não ser do seu agrado."Tive um par de ofertas na pré-época, de um clube que luta pelas posições europeias, mas o país e as condições não me satisfaziam. Há três semanas também tive outra que não era do meu agrado", acrescentou.O seu pensamento é muito claro: atravessar a fronteira. "Quero jogar em Espanha. É para lá que quero ir, sem dúvida. Sou do Barcelona!", assumiu.Ao longo da entrevista à EFE, Murillo explicou o seu processo evolutivo no futebol português. "Cresci muitíssimo desde que cá cheguei, fiz funções que não fazia na Venezuela. Melhorei em muitas coisas. Antes eu ia muito para a ala, num jogo vertical, e taticamente melhorei muito, sobretudo no jogo interior. Melhorei aí e agora marco golos por dentro", disse Murillo."As coisas com o Pako Ayestarán têm corrido bastante bem, viu onde eu posso contribuir mais e fez-me crescer bastante. Aprendi muitíssimo. Falamos muitas vezes e ele disse-me que sou um jogador muito importante para o clube. Estou muito confortável e este início de Liga está a ser muito bom para mim", anotou.Jhon Murillo tem apontados dois golos e soma ainda três assistências nos 11 jogos disputados pelos beirões nesta temporada.