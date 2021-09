Neto Borges assiste como poucos e chega ao topo da Liga

Neto Borges não demorou muito a mostrar o impacto que pode ter na manobra ofensiva do Tondela e, em apenas cinco jogos, já leva três assistências.





O lateral-esquerdo brasileiro é, por esta altura, o jogador que mais assiste no emblema beirão e... na Liga Bwin.Os três passes para golo de Neto Borges colocam-no num lote restrito de servidores de excelência, a par de Fábio Vieira e Otávio, do FC Porto, e de Bruno Lourenço, do Estoril.Aos poucos, o brasileiro vai-se afirmando e ganhando o lugar a Khacef.