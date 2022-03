Neto Borges e a vitória frente ao Mafra: «Queremos continuar a fazer história»

Neto Borges foi o autor de um dos golos com que o Tondela venceu o Mafra (3-0), num jogo em que os beirões colocaram pé e meio na final da Taça de Portugal. Um momento de felicidade que o lateral-esquerdo não esconde, mas ao qual quer acrescentar novos capítulos."Fazer história é maravilhoso. Saber podemos sair de um sítio e que o nome vai estar para sempre na história do clube é algo que todo o atleta almeja. O sentimento de estar a fazer história pelo Tondela é muito bom. Mas, por mais que tenhamos vencido a partida por 3-0, sabemos que não está nada resolvido. O grupo sabe que tem mais 90 minutos pela frente e, assim como nós conseguimos este resultado na 1.ª mão, eles podem ganhar 3-0 no próximo jogo. Então, agora é prepararmo-nos o máximo que pudermos para chegar lá, garantir a passagem e continuar fazendo história pelo clube", apontou o brasileiro, em declarações à assessoria.Com a Taça a fazer, por agora, parte do passado, Neto coloca o foco no campeonato, mais precisamente no embate com a Belenenses SAD, na qual o lateral espera que o grupo aproveite a confiança para continuar a crescer."É o que esperamos. Foi um excelente resultado ontem e todos precisamos de vencer para ganhar confiança. Espero que isso possa contagiar o grupo, que possamos fazer uma excelente partida na segunda-feira, embalados pelo espírito de vitória do jogo de ontem, para que possamos sair com o resultado positivo na Liga", referiu.A viver um bom momento individual, Neto Borges assume uma grande vontade de continuar a contribuir. "Toda a gente que trabalha em prol de algo, quando vê os resultados a acontecer sente que está no caminho certo. E esse é o meu sentimento em relação a este momento, tanto na Taça como na temporada como um todo com o Tondela. Mas isso serve para continuar a trabalhar da mesma forma, para que as coisas continuem a dar certo e continuar a ajudar a equipa a manter-se na 1.ª Divisão, chegar à final da Taça, fazendo o melhor que pudermos sempre ao serviço do Tondela, que nos deu a oportunidade de estar aqui e continuar a honrar essa camisola", concluiu.