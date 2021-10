Neto Borges e o jogo com o Belenenses SAD: «Temos de fazer a nossa parte e vencer o jogo»

O lateral-esquerdo do Tondela, Neto Borges, foi o nome escolhido para antever a partida desta jornada da Liga Bwin, frente ao Belenenses SAD. O brasileiro lidera no que toca às assistências da equipa, mas não considera os números tão importantes como a união do plantel.





"Estou feliz por ajudar a equipa com estes números, mas temos é de dar importância ao grupo. Alguns elementos são recém-chegados e a equipa ainda se está a entrosar. Temos de criar maturidade suficiente para reagir. Acho que temos de pensar mais na nossa evolução e não pensar muito no que o Belenenses pode fazer. Temos de fazer a nossa parte e vencer o jogo", revelou o jogador de 25 anos, emprestado pelo Genk, tendo um papel importante na última vitória dos auriverdes.Nesse sentido, Neto Borges admitiu que os elementos tondelenses têm uma grande vontade de ir a Leiria buscar os três pontos, capitalizando sobre o bom momento de forma revelado diante do Famalicão: "Os adeptos empurraram-nos para a última vitória, pois estávamos com saudades deles e aproveitamos esse momento".