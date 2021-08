Neto Borges e os primeiros dias no Tondela: «A adaptação está a ser fácil»

Neto Borges, um dos mais recentes reforços do Tondela, afirmou ao canais do clube que a sua adaptação e integração nos beirões está a correr da melhor forma.





"Estou a conhecer aos poucos os colegas, fui muito bem recebido por todos eles. Está a ser fácil essa adaptação e creio que vai ser muito rápido porque tenho alguns brasileiros que me vão ajudar também", afirmou o brasileiro, antes de se mostrar confiante que a sua estadia no futebol português vai ser mais feliz do que o seu tempo na Bélgica, ao serviço do Genk, clube que o emprestou ao clube da 1ª Liga."O futebol belga é um futebol de muito contacto. Infelizmente, tive um período difícil na Bélgica, com lesões e muito tempo sem jogar, mas acredito que poderia ter dado certo lá se tivesse tido mais oportunidades. Em Portugal vou sentir-me mais em casa, por causa da língua, por causa do povo, que é mais caloroso a receber as pessoas, e o clima também é um pouco mais parecido. Portugal vai ser mais fácil por ser um futebol mais cadenciado, mais técnico e isso vai-me favorecer", explicou.No momento de se descrever, o lateral-esquerdo disse ser um "jogador ofensivo e reeducado na escola belga para ficar um pouco mais equilibrado", que amadureceu "muito nesta última passagem pelo Vasco da Gama".O jogador de 24 anos mostrou-se ainda confiante numa época tranquila do Tondela. "Venho sempre com a melhor expectativa. Não venho a pensar que podemos cair com o Tondela. Venho a pensar que vamos conseguir alcançar o melhor que pudermos. Vamos trabalhar forte e com dedicação para dar o melhor dentro de campo, seja eu a jogar ou outro companheiro. Essa é a mentalidade que está a ser implementada no grupo", garantiu Neto Borges.