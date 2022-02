Neto Borges: «Falhámos pela falta de experiência em vários momentos»

Neto Borges foi um dos reforços do Tondela para esta época e tem sido um dos pilares da equipa de Pako Ayestarán, somando já cinco assistências e um golo em 21 jogos realizados.Em declarações ao 'Podcast auriverde', rubrica promovida pela comunicação do clube, o brasileiro, de 25 anos, focou que hoje é "um lateral mais equilibrado" do que no passado, tendo dotado o seu próprio jogo de mais faculdades defensivas.Feliz pela sua prestação individual, preocupa-se mais com o rendimento coletivo e com a dificuldade que a equipa beirã sente em terminar jogos sem golos sofridos, o que aconteceu apenas num jogo com o Santa Clara e noutro com o Belenenses SAD, no campeonato."Somos uma defesa muito jovem e em alguns momentos falta maturidade e experiência durante os jogos. Estamos a adquirir isso com o decorrer dos jogos, faltam 12 jornadas e vamos tentar fazer o nosso mehor, não pensar nesses números que são muito maus, mas temos de olhar com a confiança de que somos capazes de manter baliza a zeros. Falhámos pela falta de experiência em vários momentos de vários jogos", apontou o lateral-esquerdo.O próximo jogo é este domingo, em casa, diante do Sp. Braga, sendo que o Tondela tem quatro vitórias e sete derrotas no Estádio João Cardoso, nesta Liga Bwin. "Em casa temos falhado muito, temos perdido pontos. Está na hora de darmos um resultado positivo aos adeptos", referiu Neto Borges.