Neto Borges: «Queríamos surpreender o FC Porto e jogar de igual para igual»

Neto Borges foi o autor do golo do Tondela na derrota com o FC Porto e, no final do encontro, lamentou os erros cometidos pela equipa beirã, que diz ter jogado de "igual para igual" com os dragões.





"Começamos muito bem o jogo, como tínhamos planeado durante a semana. Sabíamos da qualidade do FC Porto, sabemos que não perdoam se cometermos erros. Cometemos infelizmente. Eles aproveitaram muito bem. Agora é continuar de cabeça erguida, a trabalhar e olhar para o próximo jogo", começou por dizer à Sport TV."Queríamos surpreender a equipa do FC Porto, queríamos jogar de igual a igual. Pressionamos muito, o treinador pediu para sermos intensos desde o começo do jogo. Sabíamos que o jogo ia exigir muito fisicamente, mas estávamos preparados. Infelizmente, cometemos erros e a estratégia foi por agua a baixo.""De uma derrota aprendemos sempre, mas queremos sempre ganhar. Não quero exaltar a derrota, jamais o faremos. Temos de trabalhar para no futuro ganharmos pontos a essas equipas. Temos de ter o foco e pensamento sempre em vitórias", concluiu.