Neto Borges voltará ao onze frente ao Paços de Ferreira

Pako Ayestarán perdeu dois jogadores para a receção ao P. Ferreira, no próximo sábado, devido a questões disciplinares. O lateral-esquerdo Khacef viu o 5º cartão amarelo no campeonato e será rendido pelo brasileiro Neto Borges na equipa titular. Já Manu Hernando foi expulso durante a segunda parte do jogo em Guimarães, mas isso não implica acertos no onze, pois foi suplente utilizado.