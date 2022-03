Nuno Campos confiante: «Sentimos o talento que existe e vamos sair desta situação»

Foi chegar, ver e trabalhar. Nuno Campos não perdeu tempo e, esta quarta-feira, dia em que foi apresentado como treinador do Tondela, já deu o treino da parte da manhã. O novo técnico teve tempo para conhecer os cantos à casa, o plantel, mas também para deixar uma primeira mensagem ao universo auriverde."Foi com muito agrado que vi que toda a gente ficou entusiasmada à volta da equipa técnica. Em função do que a equipa técnica pensou, há varias coisas que nos levaram a aceitar. Antes de mais, a grande vontade que sentimos da administração. Sentimos à volta da equipa e da estrutura o carinho com que nos receberam. Sentimos o talento que existe, mas sabemos que existe dificuldade acrescida. Acreditamos que vamos sair desta situação. Temos de criar atmosfera positiva, unir toda a gente em torno da equipa para sairmos desta situação difícil. Depois o ADN do clube. Temos de enaltecer varias coisas do Tondela. É, a par dos 3 grandes, o único clube que nunca desceu. E depois a estrutura. É familiar, mas é profissional e funcional. Senti que é um clube de gente honesta, séria, trabalhadora. Algo importante nestas ocasiões em que temos de arregaçar as mangas. Isso faz acreditar que uma tarefa que é árdua vai ser bem sucedida. Temos de criar mística para conseguir objetivos.""Somos a defesa mais batida. O foco para estes poucos dias tem de ser mais por aí. Organizar a equipa, mas também saber que todos unidos temos de defender melhor. E defender melhor é uma equipa. Temos de criar uma equipa a defender melhor. Este aspeto é fundamental para ser conciso e conseguir resultados num curto espaço de tempo. Temos muitas finais, a começar já sábado. Temos de ganhar.""Faço apelo para que venham ao estádio. É uma hora boa, o tempo vai estar bom. Temos de criar uma atmosfera para que os adversários tenham receio de vir aqui jogar. Sintam que vai ser mais difícil de passarem, fruto da envolvência à volta da equipa. Apoiem a equipa do primeiro ao último minuto. Vão ser importantes para sairmos desta situação."