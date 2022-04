Nuno Campos e a meia-final da Taça: «Compete-nos não dar chances ao Mafra de acreditar»

Nuno Campos não contornou a posição confortável que o Tondela usufrui na meia-final da Taça de Portugal por força do triunfo por 3-0 frente ao Mafra na primeira mão da eliminatória, mas enveredou por um discurso de cautela e deu ênfase à responsabilidade que este momento histórico representa para os beirões."Temos que chegar ao jogo e demonstrar claramente que queremos estar na final. Temos de mostrar que não é um acaso estar nesta fase e que queremos o Jamor. Não pode ser de outra forma", atirou o treinador, garantindo que "os jogadores têm noção da importância do desafio": "É um momento ímpar na vida deste clube, que pode chegar à final da Taça de Portugal pela primeira vez na sua história. Os jogadores têm a oportunidade de colocar os seus nomes a letras douradas na história do Tondela e têm uma noção clara do que isso representa. Este é um objetivo comum a toda uma região e também um horizonte que pode ter uma séria implicação nas suas carreiras. Não só porque o Jamor é emblemático e um privilégio, mas porque não sei quantos mais terão uma nova oportunidade de o conseguir".Determinação total na prova rainha na perspetiva de salvaguardar o apuramento perante a reacção que o Mafra vai tentar explorar para inverter o curso da eliminatória."O Mafra fez algumas alterações na equipa e, inclusive, na sua forma de jogar. Preparámos este jogo com todo o cuidado, como seria de esperar porque compete-nos não dar chances ao Mafra de acreditar que pode estar na final. O nosso adversário vai pressionar, um pouco mais a nível individual até, mas cabe-nos dar a resposta para sair a essas situações de pressão e criar as situações de perigo que pretendemos", justificou Nuno Campos.Otimismo no apuramento que o treinador também vincou não ter qualquer cariz de vingança para com Ricardo Sousa, sendo que o homólogo do Mafra venceu a Taça de Portugal ao serviço do Beira-Mar, enquanto jogador, frente ao Campomaiorense de Nuno Campos em 1999."Não há contas a ajustar de forma alguma. Tenho uma boa relação com o Ricardo Sousa. Perdi essa final da Taça de Portugal, mas já tive a oportunidade de vencer o troféu posteriormente e diz-se que não há duas sem três", atirou Nuno Campos, aludindo à vitória na final da Taça de Portugal enquanto técnico-adjunto de Paulo Fonseca ao serviço do Sp. Braga em 2016.