Nuno Campos: «Jogo que adeptos gostam mas treinadores não»

O treinador do Tondela, Nuno Campos, em estreia no clube, admitiu alguma ansiedade na equipa beirã no empate caseiro (2-2) com o Arouca.

"Fizemos algo que os adeptos gostam mas os treinadores não: um jogo frenético, agradável de ver, mas que deixa os treinadores menos tranquilos. Entrámos a perder na primeira situação em que foram à área, mas demos uma excelente resposta de seguida. Demos a volta com empenho e atitude. Na segunda parte tivemos talvez um pouco de ansiedade de não poder sofrer golo, baixámos as linhas e isso não nos ajuda. O jogo ficou mais do lado do Arouca e acabaram por chegar ao empate", referiu.

"Os jogadores não estão satisfeitos com o ponto, o que nos leva a crer que têm o caráter necessário para dar a volta", concluiu o técnico.