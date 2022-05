Nuno Campos: «Merecíamos ter mais pontos do que temos, mas dependemos apenas de nós»

Nuno Campos fez esta sexta-feira a antevisão ao embate com o Boavista da última jornada da Liga Bwin, marcado para este sábado, pelas 15h30, e deixou a garantia de que a equipa vai "entrar em campo para ganhar", lembrando que depende apenas de si para assegurar a presença no playoff."Esta semana foi importante, como foram todas as outras. Os jogadores voltaram a demonstrar uma grande atitude. Há alguma ansiedade natural, mas temos de deixá-la de lado, porque pode trair-nos. Dependemos de nós, que era o que queríamos à chegada desta jornada, e vamos ter de entrar em campo para ganhar.""A motivação está lá, porque todos sabem que este jogo é muito importante para o clube, para a carreira deles, para toda a gente que está à volta, para os adeptos, portanto motivação não faltou. Quando há motivação fica mais fácil trabalhar. Vamos ter um bom jogo, a nossa equipa vai querer ganhar, certamente que do outro lado estará uma equipa com o mesmo objetivo, mas teremos de fazer pela vida porque dependemos de nós.""A continuidade das ações individuais e coletivas leva a que estejamos mais próximos da vitória. Eu tenho visto os nossos jogos todos e tenho observado um crescimento na equipa, embora isso não se tenha refletido nos resultados. Não vale a pena falar em azar ou sorte, mas merecíamos ter mais pontos do que os que temos. Agora interessa entrar em campo e sermos uma verdadeira equipa.""Até à expulsão, e frente a um adversário difícil que conseguiu o lugar europeu com todo o mérito, demos uma imagem que estavamos a discutir o jogo palmo a palmo. Até ao primeiro golo, o Gil Vicente não tinha criado uma situação de grande perigo. Com menos um jogador tornou tudo mais difícil, mas isso já não interessa muito agora. Temos de nos focar agora neste próximo jogo, em conquistar os três pontos, em dar aos nossos adeptos aquilo que eles merecem, que lhes entreguemos os três pontos.""O Boavista tem crescido ao longo do tempo, desde a entrada do Petit, tem excelentes jogadores e que está numa situação mais descontraída, o que pode funcionar a favor deles. Sabemos como podemos contrariar as dificuldades e sabemos que dependemos muito mais daquilo que podemos fazer do que do adversário, se fizermos as coisas bem. Temos de entrar em campo com a certeza que estamos a disputar cada palmo do campo.""Hoje em dia a informação chega-nos das mais variadas formas e fica impossível contornar esse aspeto. Dependemos de nós e por isso temos de dar tudo para ganhar o jogo."