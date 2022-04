Nuno Campos: «Momento que será recordado por todos para sempre»

Nuno Campos, treinador do Tondela estava, naturalmente, satisfeito pelo apuramento para a final da Taça de Portugal e falou para os simpatizantes do clube."É uma final histórica para o clube e todos os que estiveram aqui ficam na história do clube. Este momento é para os adeptos, para o clube e para a região. Toda a direção, as pessoas que trabalham no clube merecem desfrutar deste sentimento de chegar a uma final da Taça de Portugal. Sabíamos que a eliminatória se jogaria a duas mãos. Sabíamos que tínhamos uma vantagem confortável e que o Mafra se ia expor ao contra-ataque. Tivemos quatro oportunidades de golo na primeira parte e, se tivéssemos concretizado qualquer uma delas, a história do jogo seria diferente. Depois, o Mafra marcou a fechar a primeira parte e isso fê-los acreditar, o que é normal. Não podemos escamotear a superioridade que tivemos na primeira parte, mas sabíamos que íamos passar por grandes dificuldades", admitiu."Atingimos um objetivo e virá o tempo de pensar no campeonato. Hoje, é o momento de desfrutar deste momento histórico. Já estive no Jamor como treinador-adjunto [do Sporting de Braga] e agora vou estar como treinador principal. É um momento que será recordado por todos para sempre. Na final, vamos ter um adversário muito difícil, mas ninguém chega a uma final e não pensa em não ganhar. Mas até lá teremos ainda jogos muito importantes para o clube no campeonato."