Nuno Campos: «Não estamos na situação ideal e temos de sair dela»

Acabado de chegar a Tondela, após a saída de Pako Ayestarán, e com a tarefa de ajudar o clube a conseguir a manutenção, Nuno Campos estreia-se este sábado aos comandos da equipa na receção ao Arouca. Na antevisão, o técnico reconheceu que houve pouco tempo para aplicar as suas ideias, mas que isso não pode servir desculpa, admitindo que o foco dos primeiros dias foi melhorar o processo defensivo."Houve uma grande vontade de todas as pessoas que viéssemos ajudar a tirar o Tondela desta situação difícil. Não fiquei indiferente porque o ADN do Tondela é muito positivo, um clube muito organizado, profissional, e com espírito positivo. O talento dos jogadores existe, mas não chega, passei-lhes essa mensagem. Todos temos de ter um empenho e atitude melhor. Quero trazer os adeptos ao estádio, sentir o clube como algo de único, carinhoso, quase familiar. Estamos numa cidade pequena, não faz sentido haver pessoas que não torçam pelo clube da cidade.""Nós viemos no sentido de voltar a ter felicidade. É normal que todos os que estão ligados a uma situação que não é a melhor sintam algum desconforto. Não está em causa qualquer tipo de situação com o treinador que sim, porque todos temos altos e baixos. Não interessa falar do passado, mas sim todos unirem-se em volta de um objetivo comum. Temos de ganhar jogos e este é o primeiro que temos para ganhar. As coisas não se conseguem de uma vez, mas temos de ir trabalhando. Sinto que os jogadores estão bem, mas isso só se verá em campo. O importante é o espírito positivo que encontrei, o reconhecimento de que a situação difícil, mas que cada final tem de ser encarada como a última e tem de ser para ganhar.""Factualmente, o Tondela é a defesa mais batida. Temos de melhorar em termos defensivos, não só na defesa, porque a equipa é um todo, que inclui equipa técnica, estrutura e adeptos. Temos todos de dar um pouco mais de cada um. Não estamos na situação ideal e temos de sair dela. É esse o objetivo e é esse o empenho que tenho saído.""Nunca serão suficientes os dias para trabalhar, porque há sempre muitos detalhes para melhorar. Três dias é muito pouco. Temos de estar todos focados em ganhar, seja como for, jogando melhor ou pior. Não é momento de estar a pensar na beleza do espetáculo. Se podermos aliar o bom futebol melhor, mas o importante é o resultado final. Creio que o Tondela até pratica um futebol agradável.""É importante as pessoas compreenderam como é que o treinador pensa. Quando chega um novo treinador sabendo que vamos trabalhar menos jogos, temos de ser muito concisos e prioritários, trabalhando o que é necessário. O nosso trabalho incidiu sobretudo sobre a vertente defensiva, porque somos a defesa mais batida e era algo que sentíamos que não estava bem. Foram poucos treinos, mas tínhamos de nos focar nesse aspeto menos bom.""O Arouca joga bem e foi das mais dinâmicas no mercado de inverno. Entraram cinco jogadores influentes. O David Simão trouxe qualidade acrescida ao meio-campo, mais qualidade de passe e influência. Já defrontei o Arouca, mas era uma equipa diferente devido a essas alterações. São uma equipa muito forte nas transições. Temos de contrariar os momentos fortes do Arouca, controlando a profundidade."