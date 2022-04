Nuno Campos: «O Sporting entrou muito forte no jogo»

Nuno Campos, treinador do Tondela, considerou que a vitória do Sporting, por 3-1, se ajusta ao que se passou.





"Uma vitória justa do Sporting, há que dizê-lo, porque entrámos um pouco temerosos na primeira parte, não entrámos à nossa imagem. Também muito mérito da parte do Sporting por consegui-lo, mas também algum demérito da nossa parte por não sermos tão pressionantes como queríamos ser e com isso as nossas linhas baixaram. Na segunda parte melhorámos, demos uma imagem diferente daquilo que somos e daquilo que temos vindo a ser. Mostrámos que queríamos discutir o jogo, corrigimos alguns detalhes ao intervalo e isso fez com que nos tornássemos mais", referiu. pressionantes.Nuno Campos acrescentou que houve alguns aspetos em que a sua equipa mostrou estar melhor face a jogos anteriores.

"Sabíamos também que este jogo com o Sporting era de dificuldade máxima, em que o Sporting entrou muito forte no jogo e em que nós temos, naturalmente, que melhorar algumas coisas como seria de esperar. Os nossos jogadores deram o seu máximo, estão a melhorar alguns aspetos e penso que controlámos melhor as coisas que fazíamos mal, que era o controlo da profundidade."