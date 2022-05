Nuno Campos: «Os deuses não estão connosco»

Nuno Campos, treinador do Tondela, lamentou o empate ( 1-1 ) concedido pela sua equipa em Paços de Ferreira nos descontos. Ainda assim, pelo que viu o conjunto beirão fazer esta segunda-feira, acredita na permanência na Liga Bwin."Saímos frustrados com o resultado e o sentimento é de injustiça, mas o que quero levar daqui é o que tenho no balneário como exemplo uma equipa comprometida com o objetivo e que quis ir para a frente quando até um ponto nos permitia subir um lugar. Vamos ter uma luta difícil, mas com pessoas de caráter", começou por dizer o técnico."Sabíamos que o Paços era uma equipa forte em casa, o César [Peixoto] só tinha perdido em casa com o FC Porto, mas a estratégia delineada foi praticamente perfeita. Tivemos situações claríssimas de golo, que nos permitiram levar os três pontos de forma clara, mas os deuses não estão connosco. Nos dois últimos jogos, fazemos duas boas exibições, mas sofremos o golo no mínimo deslize. Com esta atitude, vontade, sendo uma verdadeira equipa, estamos mais próximos do objetivo [manutenção]. Sabíamos de antemão que ia ser até à última jornada, mas vamos correr para o conseguir", finalizou Nuno Campos.