Nuno Campos: «Vamos passar uma boa imagem e criar dificuldades ao Sporting»

Nuno Campos fez esta sexta-feira a antevisão do jogo de amanhã do Tondela com o Sporting, uma partida da 29.ª jornada da Liga Bwin, que se disputa a partir das 20h30, no Estádio João Cardoso."Em pouco tempo conseguimos algumas coisas importantes, fruto do trabalho e disponibilidade mental dos jogadores. Há uma grande vontade de alterar a situação em receber as nossas ideias. Em dois jogos fizemos quatro, o que é muito bom. Merecíamos mais contra o Arouca. Nada está conseguido, foram pontos importantes na nossa caminhada, mas não podemos entrar em euforias. A luta vai ser até ao fim.""É mais fácil trabalhar sobre vitórias. Os jogadores ficam mais bem-dispostos, motivados e confiantes e isso ajuda-nos a passar a mensagem. Ninguém trabalha melhor com derrotas. Isso fez com que alguns comportamentos no jogo melhorassem.""O nosso trabalho tem de ser evolutivo. Desde o jogo com o Arouca, também fruto da paragem que houve, penso que foi notória a evolução da equipa em todos os aspetos. Nunca estamos satisfeitos, queremos sempre mais e melhor. Os jogadores têm estado a evoluir em todos os capítulos. Ainda estamos numa fase precoce da minha estadia e há muita coisa a melhorar. Este será um jogo muito difícil, mas acredito que vamos passar uma boa imagem e criar dificuldades ao Sporting.""Não vale muito defender bem, se só defendermos com os defesas. Temos de defender e atacar como equipa. Temos melhorado vários capítulos nesse aspeto para que as coisas resultem de outra forma. Foi demonstrativo no Marítimo, um jogo em que defendemos e atacamos como equipa. Neste jogo vamos ser obrigados a defender coletivamente e não só individualmente.""O ponto de partida da evolução foi dado desde o primeiro treino e do primeiro jogo. Com o acumular dos treinos, da análise e dos exercícios, vai havendo uma melhoria natural e gradual. Temos de estar ao mais alto nível frente ao Sporting porque é um jogo de dificuldade máxima.""O Sporting é muito forte, é o campeão nacional, não torna os jogos fáceis aos adversários e são muito fortes no ataque à profundidade. Vamos tentar ter bola para lhes colocar dificuldades. Se nos remetermos à tentativa de não sofrer, vamos ter mais dificuldades para os travar. Queremos criar dificuldades ao Sporting para termos as nossas possibilidades e momentos para fazer o golo.""As minhas equipas por norma defendem mais alto. Não quero que a equipa fique constantemente perto da sua área, se o tivermos de fazer não é um problema, mas terá de ser por mérito do adversário. Se estivermos a defender longe da nossa área é porque estamos a defender melhor. Temos de mostrar claramente que queremos ganhar contra o Sporting. Mentalmente temos de entrar em campo para ganhar os jogos, seja contra quem for.""É mais importante agir do que reagir, é mais importante prepararmo-nos para aquilo que estamos à espera que o Sporting vá fazer do que reagir a uma situação que faça. Sabemos bem os pontos fortes e menos fortes do Sporting. Vamos tentar explorar os pontos menos fortes e defender-nos bem contra as suas armas. É com carinho especial que percebo que o Rúben Amorim vai fazer o jogo 100 jogos aqui em Tondela e isso é positivo, é algo emblemático. Já tem uma enorme carreira, mas ainda está no início. Sei que o estádio está com lotação esgotada, vai ser um grande ambiente e espero que a nossa equipa dê uma resposta condizente para os nossos adeptos saírem satisfeitos.""A pressão para ser campeão é normal em qualquer equipa grande e os jogadores estão habituados a tê-la, cada jogo tem de ser ganhar. A pressão deste lado, de não deixar adversários ultrapassar-nos, é diferente, a que os jogadores não estão tão habituados, e que é maior. Há pressão do nosso lado, temos sabido lidar bem com a pressão, mas a nossa pressão é positiva, não tem qualquer comparação possível com o que se passa em certos lugares do mundo."