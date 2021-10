O melhor Murillo em perspetiva para o Tondela

O Tondela mostrou sinais de ter dado um 'pontapé na crise' com a vitória no terreno do Belenenses SAD, a segunda seguida. Em destaque esteve Jhon Murillo, com o golo e a assistência providenciada a valerem-lhe o prémio de melhor jogador da partida.





No entanto, não é pelo internacional venezuelano que os auriverdes passaram um mau bocado na Liga Bwin, pois o extremo tem contribuído com números que dão uma boa perspetiva para o resto da época, se a boa forma se mantiver.Murillo tem agora dois golos e três assistências para o campeonato, aproximando-se dos números de 2016/17, em que contabilizou seis remates certeiros e os mesmos três passes para golo. Na altura, o venezuelano estava na segunda época ao serviço dos tondelenses emprestado pelo Benfica, onde nunca fez uma partida pela equipa principal.Também no ano passado o jogador de 25 anos acumulou quatro golos e quatro assistências pelo plantel de Pako Ayestarán, o que coloca um pouco de expetativa no futuro, pelos números que apresenta, para já. Assim, o venezuelano tem provado ao técnico espanhol que o lugar cativo no onze é definitivamente bem merecido.