Oficial: Nuno Campos é o novo treinador do Tondela

O Tondela oficializou, há instantes, a contratação de Nuno Campos para o cargo de treinador da equipa principal, sucedendo a Pako Ayestarán no cargo. O ex-técnico do Santa Clara já orientou o treino desta manhã. O acordo é válido até ao fim da presente época."A CD Tondela - Futebol SAD vem por este meio informar que chegou a acordo com Nuno Campos para assumir o comando da equipa principal da nossa equipa.Numa ligação válida até ao final da presente temporada, Nuno Campos já orientou o treino desta manhã, tendo conhecido a sua nova casa e o seu grupo de trabalho.Bem-vindo Nuno Campos."