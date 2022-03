Oficial: Pako Ayestarán despedido do Tondela

O Tondela oficializou a saída de Pako Ayestarán do comando técnico, confirmando-se o cenário que Record adiantou ontem. Em comunicado, a SAD liderada por David Belenguer confirma que "decidiu colocar um ponto final" na ligação entre as partes.O sucessor será Nuno Campos , conforme também já demos conta, mas ainda não foi confirmado oficialmente pelo clube beirão.Pako Ayestarán deixa os beirões no 16.° lugar da Liga Bwin, em zona de playoff, e com um pé na final da Taça de Portugal, fruto da vantagem sobre o Mafra na primeira mão das meias-finais. Os maus resultados no campeonato ditaram a saída do técnico espanhol, que somou apenas um ponto nas últimas nove jornadas, sendo que a equipa sofre golos nos jogos da Liga há mais de uma volta completa."A CD Tondela - Futebol SAD vem por este meio informar que decidiu colocar um ponto final na ligação com Pako Ayestarán.Chegado há cerca de época e meia, num total de 68 jogos oficiais pelo nosso clube, Pako Ayestarán fica na história do Tondela após a tranquila manutenção na temporada transata e, esta época, pela inédita qualificação para as meias finais da Taça de Portugal.Numa caminhada conjunta em que muito aprendemos e evoluímos, desejamos a Pako Ayestarán as melhores felicidades pessoais e profissionais.Mais informamos que a futura equipa técnica do CD Tondela será anunciada em breve."